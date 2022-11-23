В США родились близнецы из эмбрионов, замороженных 30 лет назад

В штате Теннеси (США) в конце октября 2022 года родились близнецы из донорских эмбрионов, которые более 30 лет хранились в жидком азоте при температуре -200 градусов.

Об этом пишет CNN.

Их заморозили в 1992 году для одной супружеской пары, которая позже отказалась их использовать и передала в Национальный центр донорства, надеясь, что ими воспользуется другая семья. Со временем так и произошло.

В прошлом месяце на свет появились близнецы Лидия Энн и Тимоти Рональд Риджвэй и это настоящее чудо, ведь эмбрионы пролежали в глубокой заморозке 30 лет и сохранили свою жизнеспособность. Это самый долгий в истории срок, в течение которого эмбрионы «ждали» своего часа.

Новоиспеченный отец Филип Риджуэй очень обрадовался пополнению в семье, вместе с супругой они уже воспитывают четверых детей, рожденных естественным путем и недавно они решились на «усыновление» еще трех донорских. Две пересадки были проведены успешно и теперь в их семье появились близнецы.

По словам Филиппа, когда Бог дал жизнь Лидии и Тимоти, ему самому было всего 5 лет, значит в некотором смысле это его старшие дети, хоть и самые маленькие.

Отметим, что в США использование донорских эмбрионов является обычной практикой, но она не входит в категорию традиционного усыновления ребенка.