Эксперты рассказали, какие группы людей склонны переоценивать свой IQ

Вайтса Джаннул, социолог из Европейского университета Кипра, изучила вопрос о том, какая группа или группы людей склонны переоценивать собственный уровень интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Brain and Behavior.

Джаннул отмечает, что интеллект человека трудно оценить, указывая на то, что могут существовать разные факторы. Она также отмечает, что в дополнение к типу интеллекта, который чаще всего отождествляется с этим ярлыком, есть еще нечто, что она называет эмоциональным интеллектом. Другие факторы также могут играть роль, например, память. Таким образом, заключает она, любая оценка возрастной самооценки уровня IQ человека должна включать в себя и такие другие атрибуты.

Для проведения самооценки интеллекта (SEI) Джаннул решила сосредоточиться на этапах развития. Кто из возрастных групп, задалась она вопросом, считает себя умнее других людей, независимо от того, таковы они на самом деле или нет? Чтобы выяснить это, она заручилась поддержкой двух групп людей — одной из которых было меньше 65 лет, а другой — старше 65 лет.

В первую группу вошли «молодые» люди (90 женщин, 69 мужчин), а во вторую группу — «пожилые» люди (93 женщины, 59 мужчин). Каждый из добровольцев принял участие в опросе, чтобы оценить их SEI и узнать больше о других характеристиках, касающихся их самооценки, включая память и эмоциональную зрелость. Далее каждый прошел несколько стандартизированных тестов, предназначенных для измерения их IQ.

Сравнивая SEI каждого добровольца с результатами теста IQ, Джаннул обнаружила, что две подгруппы переоценили свой SEI, одна из которых оказалась неожиданной. Данные исследования показали, что молодые мужчины склонны переоценивать свой IQ в среднем на 5-15 баллов, что аналогично другим исследованиям.

Еще более удивительным было то, что пожилые женщины также склонны переоценивать свой IQ. Выяснилось, что пожилые женщины, которые считали себя более привлекательными, чем в среднем, были теми же женщинами, которые склонны переоценивать свой IQ. Она предполагает, что это может указывать на то, что у пожилых женщин SEI может быть связан со степенью уверенности в себе.

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