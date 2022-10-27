Эксперты рассказали, какие продукты могут повысить риск преждевременной смерти

Ученые и медики считают, что здоровье человека во многом зависит от продуктов питания, которые он потребляет. И некоторые из них могут нанести непоправимый вред нашему организму.

Многие специалисты сошлись во мнении, что мясные продукты вредят организму и даже могут привести к преждевременной смерти.

Об этом пишет sensationalnews.

Специалисты из Национального института рака и Национальных институтов здравоохранения США следили за 415 тыс. американцев в период с 1995 года по 2011-й. Ученые выяснили предпочтения в еде респондентов, настоящее состояние их здоровья и самочувствие.

Как выяснилось, употребление растительных белков в разы снижает риск преждевременной смерти, тогда как животные белки только увеличивают риск появления заболеваний, притом в некоторых случаях смертельных. Также эксперты рекомендуют не злоупотреблять яйцами, ведь это тоже продукт животного происхождения.

Специалисты акцентируют внимание на том, что люди, отдающие предпочтение растительной еде, более здоровы: они имеют меньше проблем с сердцем и кровообращением в целом, отметила Виктория Тейлор, руководитель отдела по питанию благотворительной компании British Heart Foundation.

Ученые выяснили, что у людей значительно длиннее пищевод, нежели у животных. Плюс, у нас не такой большой уровень кислотности, поэтому переваривание мясной пищи становится затруднительным процессом. Большое количество мясной еды загнивает внутри пищевода, приводя к проблемам со здоровьем.

Полностью отказаться от мяса или только ограничить его потребление – дело каждого. Во всяком случае не стоит есть слишком много мясной пищи: ее лучше разнообразить растительными белками.

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