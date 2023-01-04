Эксперты рассказали, какие продукты помогут снизить артериальное давление и поддерживать его в норме

Повышенное артериальное давление не только становится предвестником сложных заболеваний, но и снижает качество жизни.

Медики говорят, что повышенное давление нельзя игнорировать, ведь оно создает дополнительную нагрузку на все органы и буквально «изнашивает» сердечно-сосудистую систему.

Об этом пишет Express.

Снизить артериальное давление поможет правильное и сбалансированное питание. Специалисты говорят, что основным виновником повышенных показателей давления является соль, задерживающая жидкости в организме. Это автоматически увеличивает давление на кровеносные сосуды. Потому стоит отказаться от фас-фуда, соленых закусок, консервов и солений.

Врач Брайан Фишер рекомендует делать акцент на блюдах, содержащих овощи и жирную рыбу. Их следует есть минимум дважды в неделю.

Исследования показывают, что омега-3 жирные кислоты, магний и резистентность к инсулину могут быть частичной причиной гипертонии. Лучший совет – перейти к ежедневному рациону, богатому орехами, фруктами, семенами и разнообразными овощами, есть жирную рыбу 2 – 3 раза в неделю и уменьшить потребление рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, паста и белый рис, объясняет доктор Фишер.

Важно также минимизировать употребление алкоголя, так как спиртное быстро повышает артериальное давление. При проблемах с давлением можно позволить себе лишь небольшой бокал красного вина.

Ранее «Курсор» рассказывал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.