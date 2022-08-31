Эксперты рассказали, какими продуктами можно «почистить» свой организм

Человеческий организм очень легко загрязнить всякими вредными веществами и соединениями, потому время от времени ему стоит немного помочь очиститься от токсинов.

Ученые составили список продуктов, которые помогут людям эффективно очистить кишечник, печень, почки и даже, в отдельных случаях, кожу, препятствуя накоплению токсинов.

Об этом пишет Greenpost.

Яблоки богаты пектином (типом волокон, который связывается с холестерином и металлами в организме), они помогают устранить накопление токсинов и очистить кишечник.

Авокадо снижает уровень холестерина в сосудах и одновременно препятствует накоплению токсинов, которые разрушают артерии. Также авокадо содержит глутатион — питательное вещество, мешающее накоплению как минимум тридцати различных канцерогенов. Они помогают печени выводить токсины.

Капуста содержит множество противоопухолевых и антиоксидантных соединений и помогает печени расщеплять излишки гормонов. Также капуста очищает пищеварительный тракт и мешает накапливаться вредным веществам, которые содержатся в сигаретном дыме.

Чеснок является прекрасным борцом с вирусами, кишечными паразитами и вредными бактериями, которые живут в крови и кишечнике. Он также способствует очищению артерий, обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами, которые помогают выводить токсины.

Грейпфрут содержит полезные волокна, которые борются с накоплением холестерина и очищают кровь. Кроме того, его мякоть также связывается с тяжелыми металлами и помогает их вывести из организма.

Кроме этого, «Курсор» рассказывал о напитке, помогающем бороться с жиром в области живота.