Диетолог назвал напиток, помогающий избавиться от жира в области живота

Листья, семена, цветы и плоды кориандра богаты антиоксидантами, которые способствуют пищеварению. Это растение обладает многими лекарственными свойствами, включая антидиабетические, антиоксидантные и противораковые функции.

Висцеральный жир часто называют «скрытым» жиром, поскольку он находится внутри тела, где его нельзя потрогать или увидеть. Это состояние известно тем, что подвергает людей риску сердечного приступа и метаболических нарушений.

К счастью, по словам эксперта в области здравоохранения, один напиток может помочь вам быстро избавиться от вредного жира и похудеть.

Главная опасность висцерального жира заключается в том, что он производит больше белков, называемых цитокинами, которые вызывают легкое воспаление. Это, в свою очередь, повышает риск развития других хронических заболеваний. Для уменьшения накопления висцерального жира в организме необходимо сочетание физических упражнений и диеты.

По мнению эксперта в области здоровья и велнеса Иевы Кубилюте, один только зеленый сок может дать быстрые результаты.

Иева Кубилиуте, диетолог, объяснила, что он работает за счет ускорения метаболизма, благодаря чему вы сжигаете больше калорий в более быстром темпе. Вам может не понравиться вкус, но смешивание с лимонным соком улучшает вкус и дает больший эффект.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет. Крепость, построенная между 800 и 1200 годами до нашей эры, уникальна тем, что в ней использовались валы, которые заполнялись водой в зависимости от погоды и времени года.