Эксперты рассказали о неожиданном влиянии чая на сердце

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье ста тысяч китайцев за более чем семь лет. В результате было обнаружено, что у обычных любителей чая, которые выпивают более трех чашек напитка в неделю, риск сердечного приступа снижается на 20%, а риск смерти от сердечных заболеваний — на 22%.

Другое исследование, проведенное при участии более сорока тысяч японцев, показало, что риск смерти от сердечного приступа или инсульта на 26% ниже у людей, которые пили более пяти чашек зеленого чая в день.

Ученые объясняют, что полифенолы чая играют важную роль в расслаблении артерий, уменьшая воспаление и повышая активность оксида азота в эндотелии — слое клеток, выстилающих внутреннюю часть кровеносных сосудов. За счет оксида азота, который является вазодилататором, эндотелий расслабляется, кровеносные сосуды расширяются, а кровоток улучшается, говорится в исследовании.

Ключевым компонентом чая является EGCG — один из самых мощных катехинов. В частности, зеленый чай богат полифенолами и катехинами, двумя антиоксидантными соединениями, известными своими противовоспалительными свойствами, добавили ученые.

Как выяснилось, EGCG «выключает» гены, вызывающие ожирение и диабет. Ученые также обнаружили, что катехин способен значительно снизить риск сердечных заболеваний и инсульта за счет уменьшения в крови количества «плохого» холестерина. Однако таким эффектом обладает не только зеленый чай.

По словам специалистов, черный чай также снижает уровень триглицеридов в крови и повышает уровень «хорошего» холестерина за счет полифенолов в его составе.

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