Эксперты развенчали мифы о сне, которые вредят вашему здоровью

Медики развенчали популярные мифы о сне, которые могут вам навредить.

Об этом пишет healthline.

Многим взрослым хватает до 5 часов сна

Медики считают этом миф наиболее опасным для общественного здоровья. Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют взрослым спать от 7 до 9 часов сна в сутки. И не существует никаких но.

Просмотр телевизора – отличный способ расслабиться перед сном

Специалисты категорически против. И это касается не только телевидения. Мобильные телефоны, планшеты и любая электроника не являются хорошим занятием перед сном. Сейчас исследователи все больше сосредотачиваются на «голубом свете», излучаемом экранами, и его негативном воздействии на сон.

Время суток для сна не важно

Наше тело имеет тенденцию соблюдать естественный ритм сна, который непросто приспособлен к восходу и закату. Однако из-за нашей карьеры, семьи и социальной жизни мы не всегда спим ночью.

Некоторые недосыпания не являются большой проблемой, но долгосрочная смена разложения сна вредна. Исследование показало, что люди, работающие в ночные смены, часто ощущают десинхронизацию циркадного ритма и снижение качества сна. Они также имеют более высокий риск ухудшения здоровья, учитывая депрессию и диабет.

Храп не вредит сну

Громкий храп на самом деле является одним из самых распространенных симптомов апноэ во сне (расстройство, при котором человек может фактически остановить дыхание).

Если вы громко храпите и страдаете от усталости или сонливости в течение дня, эти симптомы вместе могут свидетельствовать об апноэ, но не всегда.

Ранее «Курсор» писал про два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.