Эксперты составили список продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновая печь значительно облегчает нашу жизнь, но эксперты напоминают, что разогревать в ней можно далеко не все продукты.

Электромагнитные волны в микроволновке могут портить вкус некоторых продуктов. Но это не самое страшное, ведь некоторые продукты и блюда под их воздействием могут стать вредными для здоровья.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Эксперты рассказали, какие продукты нельзя греть или готовить в микроволновке, хотя многие хозяйки так часто поступают.

Сосиски. Обработанные мясные продукты лучше вообще не разогревать, и речь идет не только о микроволновках. Дело в том, что при высокой температуре в них окисляется холестерин. И, как следствие, образуются небезопасные для организма человека вещества.

Брокколи. Длительное приготовление брокколи в микроволновке может уничтожить 97% флавоноидов – полезных соединений, оказывающих противовоспалительное действие. Это на треть больше вреда, чем от кипячения.

Следует отметить, что короткий разогрев брокколи в микроволновке (в течение 1 минуты) не ухудшает питательное содержимое. Однако при условии, что воды или нет или ее очень мало.

Яйца. Некоторые сырые яйца могут содержать опасные для здоровья человека бактерии – сальмонеллы. Поэтому перед употреблением рекомендуют варить яйца, пока они не станут жесткими. Также помните, что если греть яйца в микроволновке длительное время, они могут взорваться.

Грибы. Вареные грибы довольно быстро портятся, поэтому их лучше употреблять сразу после приготовления, а не разогревать. Если вы все-таки хотите сохранить остатки, положите их в холодильник сразу после приготовления, но храните там не более 24 часов. Разогревать грибы безопасно, если вы делаете это при температуре 70 градусов.

Крем-суп. Не пытайтесь долго разогревать густой суп в микроволновке, если не хотите, чтобы он «взорвался». Это может произойти из-за того, что под воздействием электромагнитных волн суп прогревается неравномерно. Чтобы избежать этого, разогревайте суп через короткие промежутки времени (около минуты), периодически помешивая.

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