Эксперты выяснили, какой кофе поможет нормализовать вес

Кофе является одним из самых популярных и вкусных напитков в мире. И при правильном употреблении он может помочь сбросить лишние килограммы.

Об этом сообщает Sarasotamagazine.

Врач-нутрициолог Дональд Мэнки отметил, что кофе действительно может разгонять метаболизм и тем самым сжигать калории. Но речь идет о черном кофе, без молока, сахара и различных сиропов. В таком напитке минимум калорий, но много витамина В12, а также магния, а эти элементы помогают организму перерабатывать пищу в энергию.

А чем больше сахара и сливок вы добавляете в кофе, тем увеличиваете калорийность напитка.

Ученые говорят, что кофе может подавлять аппетит и сохранять энергию, даже когда ее поступает мало из продуктов питания. А еще для похудения рекомендуется пить зеленый чай, его лучше пить между основными приемами пищи.

«Курсор» писал ранее, что ученые из американского Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу, что холодный кофе менее полезен для человеческого здоровья, чем горячий.

Еще мы писали, что по словам диетолога Сары Флауэрс, две чашки черного кофе в день помогают бороться с лишним весом — за счет повышения метаболизма. Кроме того, кофе содержит хлорогенную кислоту, которая замедляет усвоение углеводов и повышает разрушение жира.