Врачи подсказали, как пить кофе без вреда для здоровья

Польза этого напитка во многом зависит от способа его приготовления, говорят врачи.

Ученые из американского Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу, что холодный кофе менее полезен для человеческого здоровья, чем горячий.

Исследователи сравнили полезность разных сортов кофе, которые были заварены несколькими способами.

Оказалось, что у обоих напитков аналогичный уровень кислотно-щелочного баланса, поэтому риск возникновения изжоги при потреблении горячего и холодного кофе примерно одинаков.

В то же время в кофе, приготовленном традиционным способом, выше содержание органических кислот и выше концентрация активных антиоксидантов — природных веществ, защищающих клетки от поражения свободными молекулами кислорода.

То есть во время варки из кофейных зерен выделяется больше полезных веществ, чем при настаивании, отмечают Рао и Фуллер.

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