Сколько кофе надо пить в день, чтобы похудеть: врач удивил ответом

Ароматный напиток не только источник энергии и бодрости, но и отличное средство для поддержания фигуры.
Об этом пишет goodhouse.
По словам диетолога Сары Флауэрс, две чашки черного кофе в день помогают бороться с лишним весом — за счет повышения метаболизма. Кроме того, кофе содержит хлорогенную кислоту, которая замедляет усвоение углеводов и повышает разрушение жира.
Еще одно полезное свойство кофе — способность снизить аппетит, а также стимулировать термогенез, ускоряющий процесс сжигания жира.
Диетолог также ссылается на исследование, результаты которого были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии. Авторы исследования изучили диетические привычки 93 тысяч человек и пришли к выводу, что у тех, кто пили кофе ежедневно, был снижен риск развития ожирения и диабета второго типа.
Разумеется, к такому эффекту приводит употребление только черного кофе, без добавления сахара или сливок. Также диетолог предупреждает, что в день стоит выпивать не более двух чашек ароматного напитка.
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