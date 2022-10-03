Сколько кофе надо пить в день, чтобы похудеть: врач удивил ответом

Любители кофе, как правило, стройнее тех, кто не любит этот напиток. А все потому, что он помогает поддерживать вес в норме, говорят эксперты.

Ароматный напиток не только источник энергии и бодрости, но и отличное средство для поддержания фигуры.

Об этом пишет goodhouse.

По словам диетолога Сары Флауэрс, две чашки черного кофе в день помогают бороться с лишним весом — за счет повышения метаболизма. Кроме того, кофе содержит хлорогенную кислоту, которая замедляет усвоение углеводов и повышает разрушение жира.

Еще одно полезное свойство кофе — способность снизить аппетит, а также стимулировать термогенез, ускоряющий процесс сжигания жира.

Диетолог также ссылается на исследование, результаты которого были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии. Авторы исследования изучили диетические привычки 93 тысяч человек и пришли к выводу, что у тех, кто пили кофе ежедневно, был снижен риск развития ожирения и диабета второго типа.

Разумеется, к такому эффекту приводит употребление только черного кофе, без добавления сахара или сливок. Также диетолог предупреждает, что в день стоит выпивать не более двух чашек ароматного напитка.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.