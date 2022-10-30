Электронные сигареты: стала известна главная опасность

Вейпинг может навредить сердцу человека не меньше, чем традиционные табачные изделия.

Электронные сигареты могут вызвать смертельно опасные нарушения ритма сердца. Причем так же, как и обычные табачные изделия.

Об этом сообщает портал UkrHealth.

Отмечается, что вейпинг способен наносить повреждения сердцу в том же объеме, как и традиционные табачные изделия.

«Воздействие пара от электронных сигарет у лабораторных мышей приводило к появлению аритмии, которая характеризовалась преждевременными или длительными сокращениями сердца. Аритмия может спровоцировать опасные для жизни осложнения, включая инсульты, тромбы и даже остановку сердца в тяжелых случаях», — пишет издание.

Согласно сообщению, у подвергнутых влиянию пара от электронных сигарет грызунов сразу после эксперимента частота сердечных сокращений резко сократилась, а затем также резко подскочила. Однако это отмечалось только при использовании специфических химических компонентов, содержащихся в сигаретах с фруктовым и ментоловым вкусом, которые набирают все большую популярность среди самых молодых пользователей вейпинга.

«Уже доказано, что обычные сигареты приводят к сокращению частоты сердечных сокращений примерно через 20 минут после курения. Впоследствии этот темп растет. Ученые из Университета Луисвилля продемонстрировали, что кратковременное влияние электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определенных химических компонентов в жидкостях», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, группа ученых из Калифорнийского университета Сан-Диего в ходе масштабного исследования, в котором взяли участие более 500 тысяч человек, определила лучший возраст для того, чтобы бросить курить.

По словам ученых, курение увеличивает риски смерти от разных причин как минимум вдвое, а отказ от курения в более молодом возрасте значительно снижает процент риска смерти.

Курсор писал ранее, к каким последствиям приводит курение электронных сигарет.