Ешьте больше морепродуктов: диетологи назвали три веские причины

Рацион питания должен быть разнообразным и полезным. Особую роль в нем должны занимать морепродукты, поскольку они обладают рядом полезных свойств.

Не только морская рыба, но и морепродукты в целом обладают незаменимыми для организма свойствами. Какие главные причины включать их в меню как можно чаще называют диетологи.

Помогают похудеть

Регулярное питание морепродуктами помогут вам оставаться в форме. Диетолог Карен Энсель отметил, что морепродукты являются одним из самых стройнящих видов продуктов. В них невероятно мало калорий. По его словам, двухсотграммовый стейк из тунца содержит около 185 калорий, в то время как в нем находится 41 грамм белка.

Полезны для зрения

Омега-3 кислоты, а именно докозагексаеновая и этилфосфоновая кислоты, которые находятся во многих морепродуктах в большом количестве, играют важную роль для поддержания здоровья глаз. Наивысшая концентрация этих кислот в теле содержится в сетчатке глаза и позволяет видеть при изменении уровня освещения.

Защищают от депрессии и слабоумия

Исследования установили, что люди, которые употребляют в пищу больше морепродуктов, менее подвержены риску депрессии.

«Мы еще не уверены, случается ли это потому, что люди с депрессией имеют более низкий уровень омега-3 кислот или они употребляют их недостаточно, но, в любом случае, блюда из рыбы пару раз в неделю не повредят», — говорит Карен Энсель.

Конечно, это далеко не все причины есть больше морепродуктов, ученые находят все новые и новые, а диетологи рекомендуют есть морепродукты хотя бы два раза в неделю.

«Курсор» писал ранее, что израильтяне удивили инновацией в отрасли морепродуктов.