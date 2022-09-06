Израильтяне удивили инновацией в отрасли морепродуктов

Морские гребешки нравятся многим, но они довольно дорогие во всех странах. Из-за чрезмерного вылова рыбы и стагнации роста рыбных ферм предложение богатых белком моллюсков далеко не соответствует их спросу, но, к счастью для любителей морепродуктов с легким кошельком, инженеры иерусалимского стартапа Mermade Seafoods, специализирующегося на пищевых технологиях, разработали способ выращивания морских гребешков гораздо более дешевым и простым способом.

Ранее на этой неделе Mermade представила новый метод выращивания культивируемых гребешков таким образом, чтобы максимально использовать материалы, необходимые для производства, который компания называет «технологией кругового клеточного земледелия». Этот новый метод улучшает те, которые обычно используются производителями мяса, за счет повторного использования среды для выращивания культивируемых клеток.

Mermade рассчитывает, что с помощью своей инновационной и новой технологии она сможет упростить мировой рынок морских гребешков и предоставить высококачественный вкусный продукт по ценам, намного более низким, чем те, которые доступны в настоящее время.

«Глобальный рынок гребешков оценивается в 8 миллиардов долларов в год, из которых более 600 миллионов долларов приходятся только на США. Наш метод производства позволит снизить стоимость каждого блюда из морского гребешка и увеличить объем рынка, потому что предложение, наконец, приспособится к высокому спросу», — сказал Даниэль Эйнхорн, соучредитель и генеральный директор Mermade Seafoods.

Компания Mermade, основанная в 2017 году, является пионером в производстве гребешков с использованием клеточного земледелия. Компания намерена разработать продукт и выйти на лабораторное производство к 2023 году.

По словам Эйнхорна, морские гребешки — не единственные морепродукты, которые надеется производить стартап, но на данный момент они служат подходящей отправной точкой. «Мы решили сосредоточиться на гребешках в качестве нашего первого продукта, поскольку это популярное блюдо во всем мире, но оно страдает от высоких цен и дефицита из-за серьезных проблем с цепочкой поставок. Его легче производить по сравнению с другими более сложными мясными продуктами, и мы можем относительно быстро вывести его на рынок», — сказал генеральный директор.

Ранее Курсор писал, что Apple будет использовать для производства ведущей электроники отходы.