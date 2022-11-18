Эти повседневные вещи могут вызвать кислотный рефлюкс

Кислотный рефлюкс или изжога могут вызвать серьезный дискомфорт. В большинстве случаев этого состояния виноваты некоторые проблемы образа жизни.

Специализированный индийский медпортал HealthShots рассказал, на что вам нужно обратить внимание.

Избыточный вес или ожирение: мышца сфинктера в нижней части пищевода расслабляется в неподходящее время, вызывая кислотный рефлюкс, из-за чего желудочная кислота забрасывается в пищевод. Избыточный вес или ожирение снижает давление, удерживающее сфинктер закрытым, что приводит к кислотному рефлюксу. Итак, старайтесь контролировать свой вес с помощью упражнений и придерживайтесь здоровой диеты.

Употребление кислых продуктов: когда-нибудь испытывали изжогу после употребления определенной пищи? Есть определенные продукты, которые вызывают кислотный рефлюкс, в том числе жирная пища, острая пища, помидоры, лук, чеснок, кофе, чай, алкоголь, шоколад и мята. Постарайтесь ограничить эти продукты в своем рационе, если хотите снизить риск кислотного рефлюкса.

Употребление газированных напитков: газированные напитки содержат компоненты, которые вызывают попадание кислоты в пищевод, вызывая ощущение жжения. Это доставляет вам дискомфорт и может усугубить симптомы ГЭРБ. Избегайте употребления этих напитков, если хотите избежать повторного эпизода кислотного рефлюкса.

Курение: исследование, опубликованное в журнале Gut, показало, что курение сигарет может спровоцировать кислотный рефлюкс, усугубив симптомы. Итак, курение ослабляет сфинктер — мышечный клапан, защищающий пищевод от этих кислот. Несколько исследований показали, что отказ от курения может уменьшить симптомы кислотного рефлюкса.

Прием тяжелой пищи перед сном: избегайте приема тяжелой пищи перед сном, так как это может ухудшить существующие симптомы кислотного рефлюкса.

Слишком быстрое движение: в то время как легкая прогулка после обеда может снизить уровень сахара в крови, активная деятельность после обеда может вызвать изжогу! Напряженная тренировка, особенно та, которая оказывает давление на пищевод, может вызвать кислотный рефлюкс.

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