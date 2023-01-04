Европу накрыла волна аномальной «жары»

В Европе наблюдается рекордно высокая температура воздуха.

Об этом информирует агентство Reuters.

Так, в последние дни во многих странах были побиты температурные рекорды, от Швейцарии до Польши и Венгрии. В Будапеште 1 января температура воздуха поднялась до 18,9 градуса Цельсия.

Во Франции температура достигла почти 25 градусов. Горнолыжные курорты остались безлюдными из-за отсутствия снега. Чешское телевидение сообщило, что некоторые деревья начинают цвести, а швейцарское бюро метеорологии и климатологии предупредило людей, страдающих аллергией, относительно опасности пыльцы из рано расцветшей орешника.

В испанском городе Бильбао температура воздуха достигла 25,1 градуса. «Здесь всегда много дождей, очень холодно, сейчас январь, а такое ощущение, как лето», — сказал 81-летний житель Бильбао Эусебио Фольгейра.

По мнению ученых, теплая январская погода является результатом климатических изменений, вызванных человеком.

«Рекордная жара в Европе во время нового года выросла из-за изменений климата, вызванных деятельностью человека, так же, как изменение климата сейчас делает каждую волну жары более вероятной и горячей», — сказала климатологи Фридерике Отто.

«Когда миллионы людей по всей Европе переживают волну жары в январе, возможно, пора полностью избавить наше общество зависимости от ископаемого топлива, которое нагревает планету», – сказали в Гринпис.

Как сообщал Курсор, в Европе высокая температура воздуха и отсутствие снега вынудили закрыться низкоуровневые горнолыжные курорты.

Курсор писал ранее, что метеорологическое бюро указывает в глобальном прогнозе погоды на новый год, что 2023-й будет одним из самых теплых за всю историю наблюдений.