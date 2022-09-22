Ежедневно 10 тысяч палестинцев проникают в Израиль через бреши в защитном ограждении

Начальник Центрального округа полиции Ави Битон прокомментировал ситуацию с брешами в защитном ограждении. Ежедневно около 10 тысяч палестинцев нелегально проникают на территорию Израиля.

Начальник полиции Центрального округа Ави Битон сообщил в беседе с журналистами, что в пределах “зеленой линии” существуют бреши в защитном ограждении. Их и успешно используют нелегалы.

Об этом 22 сентября сообщает 7kanal.

На брифинге он заявил, что граждане постоянно жалуются и требуют решить проблему. По его словам, соответствующие инстанции никаких мер не предпринимают.

«Забор пробит по всей его длине», – посетовал Битон на брифинге для журналистов.

Помимо угрозы терактов из-за того, что забор безопасности пребывает в плачевном состоянии, проникновение палестинских нелегалов влечет осуществляемые ими имущественные преступления. Кражи личного имущества и автомобилей происходят главным образом в районе Шарона — на центральной прибрежной равнине, расположенной между Средиземным морем и холмами Самарии. Битон отметил, что в апреле, когда вследствие роста терроризма было принято усилить меры безопасности вдоль забора, имущественные преступления снизились на 40%.

Командующий Центральным округом полиции уверен, что следуют усилить уровень безопасности. Он напомнил, что с момента получения предупреждения об угрозе из-за пересечения забора, у граждан всего лишь семь минут, чтобы попытаться задержать террориста в районе Шарона.

Битон добавил, что в округе, находящемся под его командованием, арабский сектор составляет 9% от общего числа жителей, проживающих в районе. При этом арабы несут ответственность за почти 90% совершенных серьезных преступлений.

Ранее «Курсор» сообщил, что палестинец из города Наблус попытался пересечь разделительный барьер в Иудее и Самарии. Солдаты открыли огонь на поражение. В результате он получил смертельные ранения.