Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 января: кого ждут потери, а кто сможет стать богаче

В начале года особенно важно планировать свои финансы. Как год начнешь, так его и проведешь, поэтому первые рабочие дни важно сделать успешными.

Учитывайте советы астрологов, чтобы сделать старт 2022 года удачным, сохранив или приумножив богатство, пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам проявлять максимальную активность лучше в первой половине недели — до 13 числа включительно. В это время ночные светила будут максимально благоприятными. Звезды пророчат Овнам благоприятную неделю, хотя стабильной ее назвать сложно. С четверга по воскресенье важно слушать свой внутренний голос: возможно, какие-то подсказки Овны получат от интуиции. С 14 числа лучше не рисковать.

Телец

Тельцам нужно очиститься от негатива, так как в подобном состоянии на этой неделе у них попросту не получится заработать больше денег. Особенно важно это для тех, у кого собственный бизнес, много людей в подчинении или работа, связанная с общением с клиентами. Сейчас лучше разбираться с накопившимися задачами поэтапно, без спешки. Впереди благоприятное время для самоанализа а также для того, чтобы учиться у других людей. Тельцам важно мудро вкладывать деньги, особенно с 14 числа — со дня начала ретроградного Меркурия.

Близнецы

Очень многое на этой неделе может повторить прошлый опыт, особенно в финансовой сфере. Будние дни Близнецов могут стать крайне динамичными. На релаксацию будет оставаться мало времени, поэтому на выходных лучше как следует отдохнуть. Не стоит расслабляться раньше времени. В период с 10 по 14 числа нельзя пренебрегать рабочими обязанностями. В воскресенье лучше отдыхать в одиночестве из-за негативного аспекта между Солнцем и Плутоном. Удачные дни для покупок — понедельник и среда.

Рак

Дело в том, что на этой неделе у них может появиться много недоброжелателей, которые захотят насолить Ракам, вставить палку им в колеса. Астрологи считают, что неделя может быть полна перемен в финансовой и деловой сфере. О масштабах судить сложно, но изменения точно будут, причем некоторые из них могут быть скрытыми. Одно можно сказать точно: Ракам стоит быть открытыми к предложениям извне, а также не тратить свое время и ресурсы на бесполезные дела.

Лев

Многие Львы смогут найти работу мечты, купить то, что давно хотели. Эта неделя благоприятна для любых финансовых операций, даже самых больших. Очень важно научиться правильно загадывать желания, чтобы они исполнялись чаще. Львам нужно больше конкретики. Представителям данного Знака потребуется четкий план с понятной структурой. Если Львы хотят увеличить достаток, привлечь благополучие и удачу, им нужно действовать, причем не вслепую, а имея перед глазами детальное видение своих целей. Не исключено, что большую поддержку окажут близкие и друзья.

Дева

У этих людей откроется шестое чувство, поэтому важно обращать внимание на знаки судьбы, особенно если дело касается денег, работы, бизнеса. На неделе с 10 по 16 января перспективны вложения в дом и в здоровье. Девам необходимо верить в себя и в то, что они делают, иначе весь оставшийся январь может стать временем метаний и тревог. Совершать покупки лучше через интернет. Не нужно также ни перед кем хвастаться своими достижениями. В противном случае они очень быстро обесценятся.

Весы

Весам для успешного поиска счастья и повышения финансового успеха стоит избавиться от негативных установок. Дело в том, что именно мысли этих людей будут самым сильным и точным оружием в борьбе за место под солнцем. Многим Весам в разгар января захочется побаловать себя, пройтись по магазинам, сходить с любимым человеком в ресторан. Такие траты вполне оправданы, но только до 13 числа включительно. Можно начать копить, откладывать что-то на будущее. В работе и делах лучше не полагаться на волю случая.

Скорпион

Астрологи рекомендуют не ввязываться в рискованные проекты. Лучше не рассчитывать на случайные поступления средств. Деньги не будут падать с неба. Их придется зарабатывать. Лучше не заключать договоры с непроверенными людьми, не устраиваться на работу в сомнительные компании. Можно заняться домашними делами, попробовать составить список покупок на месяц вперед. Скорпионам нужно больше времени проводить в окружении приятных людей.

Стрелец

В благоприятной домашней обстановке начать новую рабочую неделю будет гораздо проще. Для стабильного финансового роста Стрельцам предстоит не только больше работать, но и заниматься саморазвитием, изучать что-то новое, искать новые интересы. Благоприятными на этой неделе для Стрельцов станут деловые встречи. Также можно заняться изучением биографий успешных людей. Не стоит обходить стороной финансовые советы близких.

Козерог

Козерогам пришло время брать быка за рога. Нужно действовать, причем очень активно. В противном случае финансовая удача может от них ускользнуть. Можно активно тратить деньги, но только на что-то нужное и важное. Самыми удачливыми окажутся те представители этого Знака, которые решат спланировать покупки заранее, проверить отзывы о товаре в интернете, поискать скидки. Спонтанные приобретения могут разочаровать. Важно также не ссориться во время шопинга с близкими людьми.

Водолей

У Водолеев на этой неделе постоянно будет пропадать удача, порой в самый ответственный момент. Шопингом пока лучше не заниматься. Не стоит закупаться второпях. Чтобы достаток рос, а не таял, Водолеям важно заботиться о поддержании состояния потока. Важно заниматься только тем, что действительно приносит удовольствие. Еще астрологи советуют Водолеям оставаться хладнокровными и не показывать никому своих эмоций. Недоброжелатели могут использовать эмоции Водолеев против них самих.

Рыбы

У Рыб на этой неделе откроются новые возможности в плане поиска работы, открытия бизнеса. Возможны деловые знакомства. Важно правильно вписаться в новый коллектив или построить отношения с новыми коллегами. В этом им поможет оценка деловой совместимости. Не исключено, что в финансовых делах Рыбам понадобится чужой совет или опыт. Самый опасный день недели с точки зрения финансовой удачи — воскресенье. Отрицательный аспект Солнца и Плутона нарушит планы Рыб и временно лишит их уверенности в себе.

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