Финансовый гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября: как получить большие деньги

Меркурий закрепился в созвездии Весов, а это значит, нас ждет неделя, неблагоприятная для чрезмерной деловой активности и крупных денежных переводов, спонтанных покупок и финансовых авантюр. Астрологи советуют быть осторожнее не только с покупками, но и в обращении с финансовыми документами.

Овен

Неоправданные риски могут привести к ошибкам и недоразумениям в деловом и финансовом секторах, поэтому желательно держать себя в руках и следовать здравому смыслу. Чтобы найти новые источники дохода, Овнам стоит попробовать очистить свою энергетику от негатива. Это поможет избавиться от неудач и улучшить продуктивность. Вероятность материальных успехов довольно велика, но астрологи все же советуют быть осторожнее. Сейчас лучше не слушать советы малознакомых людей — так можно угодить в цепкие лапы мошенников или пострадать от клеветы.

Телец

Тельцам для сохранения текущего положения, увеличения доходов, получения повышения и бонусов придется начать борьбу с вредоносными установками и суевериями. Неделя благоприятна для денежных операций, особенно тех, которые связаны с помощью близким. Суббота — самый благоприятный день недели, обозначенный позитивным влиянием аспекта Меркурия и Юпитера. Энергетический подъем на выходных поможет обрести новые возможности. Главное качество успешных Тельцов сейчас — это жизнерадостность. С ее помощью удастся решить многие денежные проблемы.

Близнецы

Астрологи рекомендуют не упускать возможностей Близнецам, поскольку судьба может не подарить им их дважды. Это тот самый период, когда люди этого Знака могут осознать, что двигались в неверном направлении. Если это окажется правдой, переживать по этому поводу не стоит, поскольку все равно был получен важный жизненны опыт. В начале сентября полезно будет заниматься шопингом. Ретро Уран подтолкнет этих людей к опрометчивым решениям, так что не стоит давать волю эмоциям.

Рак

Ракам стать богаче и успешнее поможет исполнительность, организованность и последовательность. Эксперты рекомендуют быть чуточку внимательнее к деталям и мелочам. Неделя спокойная и размеренная, но Ракам все равно не повредит ознакомиться с универсальными советами о том, как стать удачливее. Денежные трудности Раков могут быть также напрямую связаны с их настроением и мыслями. Не исключено, что негативное воздействие Урана выбьет этих людей из привычного ритма жизни и прибавит проблем. Исправить ошибки Ракам поможет выдержка и вера в себя.

Лев

У Львов может появиться странное чувство — будто они заблудились и не знают, что им нужно делать дальше. Это нормальное ощущение, ведь порой так происходит, когда мы находится в поиске себя и в поисках новых целей. Нахождение Меркурия в Весах может подоткнуть этих людей к организации незапланированного отдыха. Можно смело тратить деньги на развлечения, поездки, побаловать себя новой одеждой.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам отдавать предпочтение проверенным методам, а не пытаться искать обходные пути. Вся неделя с точки энергетики — период небольшого застоя, когда в деловых и денежных вопросах постоянно может не хватать какого-то импульса. К счастью, минимизировать риски и привлечь достаток возможно. Для этого нужно положиться на собственный опыт и перестать следовать советам окружающих. Также можно прислушиваться к интуиции. Она не подведет Дев, которые ставят перед собой цели и задачи, не идущие вразрез со здравым смыслом.

Весы

Переход Меркурия в Весы многое расставит по своим местам для людей данного Знака. Начало осени принесет с собой новые вести, что обязательно сослужит хорошую службу и замотивирует на реализацию планов. На этой неделе можно раздать часть долгов, выполнить рабочие обязанности. Вселенная поможет Весам также найти новые источники дохода или придумать, как превратить свое хобби в прибыльное дело. Для успехов в карьере и работе Весам важно проанализировать свое поведение на наличие причин, из-за которых их постоянно преследуют неудачи.

Скорпион

Это идеальное время для избавления от привычек, приводящих к бедности. Скорпионы могут существенно изменить свою жизнь и прийти к осознанию своего места в этом мире. Ночные светила помогут этим людям выбиться в лидеры, но не сейчас, а немного позднее — когда они смогут понять, чего хотят от жизни и чем готовы пожертвовать ради финансового успеха. Сильные негативные эмоции застопорят успех, поэтому нужно абстрагироваться от того, что происходит вне работы и бизнеса, чтобы рабочий процесс стал максимально прибыльным и эффективным.

Стрелец

Астрологи сообщают, что финансовые трудности этой недели временны. Ближе к концу рабочей недели все изменится к лучшему, так что Стрельцам нет смысла менять что-то кардинальным образом. Желательно держать под рукой рекомендации о том, как побороть апатию и усталость. Очень полезным вложением средств станет сфера здоровья. Ненужно жалеть денег на хорошее самочувствие, правильное питание и попытки избавиться от вредных привычек. Например, можно купить книгу о том, как бросить курить или потратить деньги на поездку в другой город.

Козерог

Козероги будут немного вялыми в конце лета и начале осени, поэтому астрологи советуют им воспользоваться советами по усилению энергетики. Это поможет им справиться со всеми невзгодами. Несмотря на спокойствие планет, в денежном секторе возможны серьезные положительные изменения. Деньги в ближайшие семь дней могут прийти абсолютно неожиданно — в виде возврата забытого долга, выигрыша в лотерею, премии или случайной находки. В случае появления сложной ситуации выйти победителем поможет позитивный настрой и умение следовать планам.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит найти баланс между работой и отдыхом, поскольку переутомления приведут к снижению продуктивности, внимания и удачи. Не стоит также смешивать сферу работы и денег с любовью. Служебные романы до добра не доведут, да и мысли о человеке могут лишить Водолеев желания работать. Скорее всего, интуиция будет работать в правильном направлении, так что принимать верные решения станет проще. Они будут как нельзя кстати.

Рыбы

Для повышения доходов и реализации планов в работе и бизнесе Рыбам стоит воспользоваться своим умением визуализировать будущее. Текущая неделя не особо благоприятна для повышенной активности, поэтому пользу принесет размеренный труд и умение фокусироваться на самых актуальных делах. Умеренные покупки принесут Рыбам счастье и поднимут настроение. Деньги полезно тратить на одежду, новые гаджеты и мебель в доме.