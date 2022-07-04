Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 июля: как сорвать большой куш

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля поможет вам избежать неприятностей и приблизиться к успеху.

Овен

Овны смогут найти «корень зла» и решить свои материальные проблемы. Их силы будет достаточно для того, чтобы преуспеть в любом деле. Эти люди занимают первое место в списке самых сильных Знаков Зодиака, поэтому их не смогут сломить ни враги, ни неприятности. Не исключено, что в эти семь дней Овнам придется потратиться на что-то важное и неотложное, но не стоит этого бояться. Важно искать скидки и проверять качество товара заранее — при помощи отзывов в интернете, либо спрашивать мнение близких, которые уже это покупали.

Телец

Многих Тельцов ждут денежные и карьерные потрясения, начиная с 5 июля. Этим людям стоит беречь свои внутренние ресурсы, нервы и деньги. Сейчас можно заниматься образованием, изучать рынок и конкурентов, а вот расширять бизнес и пробовать себя в чем-то новом пока не стоит. Реальных успехов ждать не стоит, но если честно и самоотверженно трудиться, это не пройдет даром. Они помогут избежать неурядиц в пути и сэкономить нервы, деньги, время.

Близнецы

Эта неделя станет временем развития. Чтобы все дела спорились, а деньги шли в карман, а не из него, Близнецам важно помнить о своих самых главных уязвимых точках. Закрыв их, эти люди смогут себя обезопасить. Крупных денежных поступлений ждать пока не стоит. Вместо пустых ожиданий лучше заняться работой. При этом обратить внимание стоит в первую очередь на забытые проекты и отложенные в долгий ящик дела. Если они есть, нужно заняться ими как можно быстрее. Вселенная дает Близнецам последний шанс. В противном случае их могут ждать в будущем финансовые неурядицы.

Рак

Всю неделю ракам не стоит делать резких движений: положение в финансовом секторе крайне неустойчиво. Критических проблем удастся избежать, если всё оставить как есть. В противном случае ситуация в карьере может выйти из-под контроля. Важно заниматься привычными делами — спокойно и без спешки. При этом можно пользоваться проверенными народными денежными обрядами, чтобы повысить доходы. Астрологи советуют Ракам сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. Это время лучше использоваться для работы над собой.

Лев

В энергетическом плане данная неделя отчасти будет продолжением прошлой. Все еще возможны досадные ошибки из-за ретроградного Нептуна. Масла в огонь подольют Марс с Меркурием. Значительных положительных перемен не ожидается, но внимание по-прежнему стоит сосредоточить на карьере и делах. В целом представителей этого Знака ждут продуктивные и насыщенные трудовые будни.

Дева

В начале недели Девы могут быть обеспокоены любыми целями и планами, кроме рабочих. Ретро-Нептун будет подталкивать к решению проблем, тянущихся из прошлого, в то время как в сфере денег может сформироваться проблема, которую придется решать довольно долго. Чтобы не усугублять ситуацию, стоит найти баланс между работой и личной жизнью, дабы не уставать. Возможно, Девам нужно сменить методы работы.

Весы

Весам придется более разумно тратить деньги, тщательнее планировать бюджет, контролировать расходы — в общем, делать то, что поможет им сохранить финансовую стабильность. Для успехов в работе нужно будет позаботиться о душевном комфорте. Поэтому астрологи советуют Весам бережно относиться к себе и своему здоровью. При наличии тревожности и негативных мыслей лучше сразу пользоваться специальными практиками заземления. Марс перейдет в Знак Тельца, что станет причиной появления внутренних проблем, неуверенности, мнительности.

Скорпион

В этот период Скорпионам будет сложнее обычного сконцентрироваться на работе и делах: постоянно будут отвлекать различные проблемы личного характера. Желательно отнестись к этому философски и сохранить спокойствие. Настроиться на нужный лад и повысить шансы на успех поможет общение с представителями искренних Знаков Зодиака. Такие люди будут давать правильные советы и не станут лгать ради финансовой выгоды. Что касается трат, то на этой неделе Скорпионам лучше вложиться в создание хорошего настроения, посещение новых интересных мест.

Стрелец

Стрельцам выполнять рабочие и финансовые дела лучше в режиме «медленно, но верно». Спешка может дорого стоить, так как любая ошибка приведет к потере денег. Особое внимание астрологи советуют уделить уборке дома. Стрельцам нужно заботиться о чистоте, чтобы удача не покидала их. При этом важно не допускать ошибок, из-за которых деньги уходят из дома. Неделя начнется с благоприятной финансовой ноты, но уже во вторник всё рискует поменяться с белого на черное. Астрологи рекомендуют быть чуточку осмотрительнее в обращении с деньгами.

Козерог

Козерогам на этой неделе очень повезет в деловом общении. Можно попробовать заключить важную сделку, попробовать найти новую работу, сходить на собеседование. Также есть шанс получить повышение, прибавку к зарплате. В общении с с людьми важно анализировать их характер, чтобы лучше понимать, какой подход будет самым лучшим. Еще в финансовой сфере можно и даже нужно проявлять креативность. Это поможет Козерогам существенно повысить рабочую эффективность.

Водолей

Водолеям для увеличения финансового потока стоит избавиться от ментальной грязи. Лекарством от финансовых бед станет вера в себя и умение следовать поставленным ранее задачам. Не нужно путать напористость с бесцеремонностью и авантюризмом. Принимая скоропалительные решения, Водолеи рискуют получить больше проблем, нежели финансового роста. Из покупок благоприятными будут те, которые связаны с домашним уютом.

Рыбы

Для того, чтобы в жизнь Рыб пришли деньги, им нужно избавиться от всего лишнего. Во-первых, от переживаний и сомнений. Во-вторых, от хлама — в особенности от цифрового мусора. Новые дела лучше пока не начинать, поскольку они принесут Рыбам больше забот, нежели пользы. А вот если заняться теми проектами, которые уже тянутся некоторое время, Рыбы смогут их наконец-таки закончить, чем заработают не только больше денег, но и больше авторитета. Пришло время исполнять данные ранее общения.