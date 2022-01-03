Apple становится первой компанией с оборотом 3 триллиона долларов

В понедельник Apple Inc. стала первой компанией в мире, чья рыночная капитализация достигла 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает dw.com

В первый день торгов в течение года акции технологической компании выросли до 182,88 доллара в середине дня, что также является новым рекордом, хотя по прошествии дня цена немного снизилась.

В августе 2020 года Apple достигла отметки в 2 триллиона долларов на фоне пандемии, вызвавшей спрос на электронику. Всего через два года после того, как Apple стала первой американской компанией, превысившей рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, она смогла выйти на новый уровень. Производитель iPhone стал первой публичной компанией в США с рыночной стоимостью 2 триллиона долларов. Акции Apple в этом году резко выросли, поскольку потребители, застрявшие дома из-за пандемии, покупают ее устройства, чтобы оставаться на связи.

Apple котируется на фондовой бирже с 1980 года. Со Стивом Джобсом у руля с 1997 года до его смерти в 2011 году Apple набирала силу, и эта восходящая траектория продолжилась под руководством Тима Кука.

Ранее Курсор сообщал, что Apple начнет производить собственные чипы.

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