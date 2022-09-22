Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф приказал закрыть офисы раввината в Иерусалиме из-за низкой зарплаты

Ицхак Йосеф, главный раввин Израиля, объявил решение о закрытии офисов главного раввината в Иерусалиме из-за низкого уровня заработной платы сотрудников. Он изучил сведения, которые получил накануне.

Неоднократные заявлений работников о том, что они получают низкую заработную плату, были услышаны. Йосеф в результате приказал закрыть офисы Главного раввината Израиля.

Об этом 22 сентября сообщает Israel Nation News.

Главный раввин отметил, что получил данные о жалобах сотрудников. Многие члены исполнительного комитета якобы были недовольны ситуацией с низким уровнем зарплат. Йосеф призвал всех раввинских работников объединиться и поддержать членов раввината.

Он обратился к Гистадруту. Вскоре сотрудники профсоюза изучили, насколько обоснованными являются условия труда сотрудников раввината мужчин и женщин ранее. Ицхак Йосеф считает, что проблему отсутствия надлежащих условий необходимо решить оперативно.

Ранее «Курсор» сообщал, что глава Гистадрута Арнон Бар-Давид призвал покупателей бойкотировать крупных импортеров, взвинтивших цены на продукты. В конфедерации профсоюзов намерены начать общественную кампанию по бойкоту крупных импортеров-монополистов, которые повысили цены на свои товары в несколько раз за последние месяцы.

«Курсор» также информировал о том, что председатель профсоюза призвал решить проблему с заработными платами бюджетников, поскольку негативная ситуация способна спровоцировать организацию демонстраций. Согласно его подсчетам, в соответствующем соглашении с учителями предусмотрено, что зарплату увеличат примерно на 2,2-2,3% в год.