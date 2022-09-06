Гистадрут потребовал соглашение по зарплате для бюджетников и пригрозил акциями протеста

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид утверждает, что сформированное правительство до января должно решить проблему снижения зарплаты бюджетников, иначе будут проводиться демонстрации.

Бар-Давид во вторник, 6 сентября, сказал, что любое сформированное в будущем правительство «будет должно решить проблему снижения реальной заработной платы работников отраслей, финансируемых из госбюджета включая рамочное соглашение, уже в январе 2023 года».

Об этом пишет «Двар ха-овдим б’Эрец Исраэль»,

По словам председателя, если до обозначенного срока не найдут решение, то возможны уличные акции протеста.

«Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет бюджета, и скоро выборы. Как только это закончится, мы начнем жесточайшую борьбу за заработную плату», – заявил Бар-Давид.

Во время интервью внимание председателя обратили на то, что государственный бюджет вряд ли утвердят до января. Однако, он отметил, что подписание рамочного соглашения возможно сразу же после проведения выборов.

«Меня это больше не интересует. Я достаточно долго кусал губу со всей общественностью по этому вопросу. Уходим в политические ходы. Уже есть договоренности, что рамочное соглашение должно решать вопросы, о которых мы говорили, и мы уже можем его подписать после выборов. Как только будет бюджет, выплаты поступят задним числом за период с начала 2023 года», – сказал председатель Гистадрута и добавил, что, как показала демонстрации педагогов, без протестов «ничего не движется», а потому определили срок на 1 января следующего года.

Согласно подсчетам Бар-Давида, в соглашении с учителями предусмотрено, что зарплату увеличат примерно на 2,2-2,3% в год. Он утверждает, что в Гистадруте хотят добиться, чтобы бюджетники получили большее увеличение зарплаты.

Также председатель рассказал, что, по его информации, в марте следующего года произойдет увеличение минимальной заработной платы до 5550 шекелей после привязки к средней заработной плате в экономике. Помимо этого, Бар-Давида беспокоит, что на этих выборах не уделяется достаточное внимание вопросам экономики.

«В конце концов, мы все идем в супермаркет и хотим реформированной страны, и что будут рабочие, которые зарабатывают столько же, сколько они должны», – заявил он.

По его словам, уже в скором времени Гистадрут возобновит демонстрации, участники которых будут протестовать перед домами владельцев крупных компаний против дороговизны жизни. Он добавил, что в случае возобновления повышения цен «мы будем против них».

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