Гороскоп на 20 декабря 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

ОВЕН – Десятка Мечей

Овнам Таро прогнозирует на сегодня тревожный и наполненный странными событиями день. Вас все время будет преследовать ощущение того, что что-то идет не по плану.

Об этом пишет Слова и фразы Необъяснимые вспышки страха могут появляться из-за того, что в вашей жизни грядет важное событие, которое в итоге станет решающим в определенной сфере вашего существования.

ТЕЛЕЦ – Маг

Гороскоп на вторник предоставил Тельцам светлую, но весьма противоречивую карту. Маг требует от вас решительного и настойчивого поведения именно в этот день. Вероятно, вы способны сами загореться какой-нибудь идеей и других увлечь за собой, и сейчас это будет как никогда к стати. Разрушайте стереотипы, делайте все для того, чтобы оправдать свою резкость и напористость. Тельцы – прирожденные лидеры, и часто этим пользуются. Но, в этот день стоит быть максимально осторожными со своими намерениями, так как можете “перегнуть палку”.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка денариев

Эта карта дает понять, что круг ваших надежд и мечтаний на данный момент достаточно ограничен. Стоит разорвать рамки внутренних комплексов, и сделать это как можно быстрее. Что бы вам ни говорили о необходимости дальнейшего роста, вы только досадливо отмахиваетесь: и так вполне хватает того, что есть. Собственно, именно эта позиция приносит вам все неприятности, которые в последнее время так активно преследуют Близнецов.

РАК – Суд

Гороскоп на 20 декабря для Раков по Таро выдал карту Суд. Она вовсе не означает наступления судного времени. В вашем раскладе это – позитивная карта, которая символизирует начало новой жизни. Возможно, вам удастся сегодня перечеркнуть все неприятности, которые ранее происходили и стартовать с чистого листа и со свежими силами.

ЛЕВ – Двойка жезлов

Представители этого знака сегодня окажутся перед нелегким выбором, который может выбить их с привычной колеи. Но события дадут вам возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки жезлов свидетельствует, что вы стоите на перекрестке и от того, какое направление выберете, зависит дальнейшая судьба.

ДЕВА – Пятерка кубков

Пятерка Кубков – это глубокое разочарование. К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов: а что, если ваши дурные предчувствия оправдаются? Гоните прочь от себя все страхи и старые обиды – это пустая трата сил и эмоциональных ресурсов.

ВЕСЫ – Паж денариев

Карты советуют Весам немедленно выйти из-под чужой опеки и зажить собственной жизнью. И прежде всего это относится к материальной (денежной) сфере. Вы слишком зависимы от кого-то, кто, на самом деле, не должен вообще влиять на вашу личную жизнь. Постарайтесь обрубить подобные связи, иначе они могут потянуть вас на дно.

СКОРПИОН – Звезда

Звезда – это карта, символизирующая мудрость, внутреннюю силу и скрытые возможности, которыми обладают представители этого знака, но даже не догадываются об этом. В контексте этого знака Зодиака она предрекает правильное принятие решений, которые в результате повлияют на ваше будущее. Произойдет что-то такое, что разрушит все ранее выстроенные стереотипы и барьеры. Карты говорят, что позитивный настрой и искренняя радость будут сопровождать вас на протяжение всего дня.

СТРЕЛЕЦ – Повешенный

Карта показывает, что в вашей жизни произошел застой чувств и эмоций. Вы пытаетесь куда-то двигаться, развернуть все течение событий в противоположную сторону, но, увы, вам не хватает на это сил. Помимо этого, гороскоп на вторник указывает на ограничения и запреты. Внешние или внутренние – они все время мешают вам получить желаемое.

КОЗЕРОГ – Луна

В последнее время Козероги находятся в плену страха, обмана или неуверенности, в который сами же себя и загнали. Возможно, такое поведение спровоцировано тем, что вы не можете, или не желаете представлять ситуацию правильно, а воспринимаете ее сквозь призму собственных комплексов и фобий. Не стоит заранее паниковать, чтобы не случилось. Сегодня вам должно повезти в важном деле, о котором вы давно мечтали. Главное – вовремя распознать все знаки судьбы и не “тормозить”, иначе можете остаться на обочине жизни.

ВОДОЛЕЙ – Тройка кубков

Тройка Кубков говорит о наступившей обособленности между вами и близкими вам людьми. Вероятно, “климат” в ваших отношениях с любимым человеком может качественно измениться, а вы даже не осознаете как и когда это произошло. Сегодня вас будет тревожить какое-то смутное чувство неуверенности: кажется, все уже не так хорошо, как было прежде. Гороскоп на вторник по картам Таро для Водолеев говорит, что в какой-то момент ваш партнер стал отдаляться от вас.

РЫБЫ – Двойка мечей

Эта карта символизирует пробуждение некой первобытной и импульсивной силы, которая охватывает человека в период любовного увлечения и эмоционального всплеска. Вероятно, как говорит гороскоп на завтра, вы долгое время пытались ее прятать, но рано или поздно она выльется наружу. Будьте осторожны со своими желаниями, иначе они могут привести вас к совершенно неожиданным последствиям.