Гороскоп на 26 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Также, всем знакам Зодиака следует быть осторожными и обращать внимание на детали.

ОВЕН – Королева мечей

Умейте выбирать аргументы, будьте независимы, находчивы и остроумны. Цинизм и холодный расчет для вас — худшие качества. Возможно также, что вам предстоит встреча с умной женщиной. Выслушайте ее внимательно, она может сыграть важную роль в вашей дальнейшей судьбе.

ТЕЛЕЦ – Паж жезлов

Паж объявляет о новом начинании в каком-либо деле или проекте. Получив знак или шанс, не упускайте его, даже если он связан с риском. Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя.

БЛИЗНЕЦЫ – Четверка денариев

Действуйте только наверняка, не подвергайте себя никакому риску. Вы преисполнены решимости выиграть, поэтому напоминаете себе об осторожности, хотя на самом деле вам просто недостает сил и умения выиграть. Вы слишком зациклены на чем-то, что на самом деле мешает реализации ваших планов, поэтому скорее всего вам достанется в результате нечто прямо противоположное тому, чего вы хотели.

РАК – Туз мечей

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему или разгадать давно мучившую вас загадку. Будьте внимательны и готовы “к приему сигнала”. Так вы не только проникнете в суть дела, но и получите возможность принять наиболее мудрое решение.

ЛЕВ – Пятерка жезлов

Не бойтесь помериться силами с другими, даже в новой для вас области. Вы должны быть в форме, потому что вам придется подтвердить свое мастерство. Это нормальная ситуация экзамена, испытания, избегать которой не стоит. Вы должны сразу взять быка за рога и доказать, что вы по-прежнему на высоте.

ДЕВА – Десятка кубков

Почувствуйте себя дома и разделите свое счастье с другими. Не впадайте в излишества и не пытайтесь выглядеть счастливее, чем вы есть на самом деле. Отметьте для себя куда именно приведет вас судьба в этот день. Вполне возможно, что это место или местность станет вашим домом на долгое время.

ВЕСЫ – Рыцарь жезлов

Избегайте показной деловитости, не поднимайте “шума и пыли”. Либо ваш бурный темперамент даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Даже если это всего лишь шум из за пустяков, вы можете дать волю своим чувствам и раз в жизни действовать по велению сердца.

СКОРПИОН – Туз денариев

Выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о чем вы мечтали так долго.

СТРЕЛЕЦ – Паж денариев

Примите серьезное предложение и используйте его творчески. Не увлекайтесь одной лишь материальной выгодой. Вам представится шанс, на который вы можете смело рассчитывать, даже если ничего подобного не ожидали.

КОЗЕРОГ- Двойка кубков

Доверьте свою любовь другому человеку или протяните ему руку дружбы. Не жертвуйте собой в поисках гармонии. Этот день пройдет под знаком глубокой симпатии, любви, душевного контакта или примирения.

ВОДОЛЕЙ – Верховный жрец

Возможно, до сих пор вы сами слишком невнимательно относились к своим делам и своему собственному благополучию. Боюсь, вам придется настроиться на то, что в ближайшее время вас ожидает полоса испытаний или “путь через пустыню”.

РЫБЫ – Луна

Верьте в свою удачу. Прибыль надо не только получить, но и сохранить. Готовьтесь к приятному сюрпризу. Возможно, вы получите послание, или к вам придут, или на работе вас будет ждать сообщение.