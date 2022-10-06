Гороскоп на 6 октября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на четверг, 6 октября 2022 года, по картам Таро говорит, что у Овнов наступило время перемен к лучшему, а Девы почувствуют себя счастливыми.

Овен – карта дня Таро “Пятерка кубков”

Если в последнее время вы часто огорчались, то пришло время перемен к лучшему. Благодаря тому, что вам удастся восстановить душевный комфорт, вы обретете уверенность в себе.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Восьмерка жезлов”

В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

Близнецы – карта дня Таро “Сила”

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Рак – карта дня Таро “Королева мечей”

В этот день вы сможете разрешить любой спор и конфликт, и при этом вы останетесь в выигрыше. А поможет вам в этой ситуации влиятельная и властная женщина, имеющая для вас авторитет.

Лев– карта дня Таро “Королева жезлов”

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Дева– карта дня Таро “Девятка кубков”

Вас ждет отличный день, события, которого принесут позитивные эмоции. Их спектр велик: от хороших новостей до приятного подарка. И вы будете чувствовать себя счастливым человеком.

Весы– карта дня Таро “Дурак”

Вам сложно будет сосредоточиться на делах, поэтому у вас вряд ли получится добросовестно и качественно поработать. Так что, если есть возможность, лучше не тратить на это время.

Скорпион– карта дня Таро “Королева пентаклей”

Судьба решила щедро наградить вас. В этот день ваше материальное положение может ощутимо и надолго улучшиться. Немаловажную роль в этом сыграет какая-то влиятельная женщина

Стрелец – карта дня Таро “Шестерка кубков”

Вас ожидает приятный день, наполненный позитивными эмоциями. Большинство событий будет связано с близкими людьми, их вниманием, заботой, дружеским общением и теплыми чувствами.

Козерог– карта дня Таро “Тройка пентаклей”

Можете рассчитывать на то, что ваши труды не останутся незамеченными, а будут оценены по достоинству. Вы получите одобрение окружающих, а также материальную награду от начальства.

Водолей– карта дня Таро “Туз кубков”

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Рыбы– карта дня Таро “Влюбленные”

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.