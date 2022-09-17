Гороскоп на субботу 17 сентября для всех знаков Зодиака: не упустите свою удачу

Овен

Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Удача будет сопутствовать в делах, связанных с финансами, с покупками и приобретениями. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать риска или нововведений.

Телец

Удача улыбается представителям творческих профессий, учащимся и преподавателям. Хороший период для работников бюджетной сферы. Вероятно улучшение материального положения. Вполне возможно, что вы получите предложение, которое заставит вас поменять сферу деятельности. Не доверяйте интуиции. Проверьте свои идеи здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Близнецы

Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, покупок. Благодаря покровительству планет финансовое положение может несколько улучшиться. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни, что затруднит реализацию намеченных на день планов.

Рак

Бюджет медленно, но верно улучшается. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

Лев

Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них.

Дева

Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

Весы

Благоприятный день, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем доброжелательному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

Скорпион

Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилятся ваши либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Стрелец

Новые покровители или партнеры помогут реализовать намеченные идеи и планы. Деловая активность и предприимчивость должны принести ожидаемые результаты. Вечером домашние хлопоты потребуют решительных действий. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, которая разрешится в вашу пользу.

Козерог

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – выгода обеспечена любой из них. Скорее всего, вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Водолей

Сегодня нежелательно браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы. Главное – не брать на себя повышенных обязательств.

Рыбы

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба.