Гороскоп на субботу 6 августа: будьте осторожны и не принимайте поспешных решений

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам избежать досадных ошибок и разочарований.

Овен

Звезды обещают, что именно с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви.

Об этом пишет Слова и фразы.

Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Распределите свои силы так, чтобы их хватило надолго. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше положение улучшится.

Телец

Активный день, благоприятный для приобретения недвижимости, крупных покупок, заключения сделок. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Всю энергию лучше направить на работу – вас непременно ждет успех.

Близнецы

Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Появятся условия для установления мира в семье, согласия с партнером, восстановления прерванных дружеских отношений.

Рак

Сегодня вероятен успех, но с тем условием, что для достижения поставленной цели вы объединитесь с другими людьми, привлечете их к своим проектам и планам. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами.

Лев

Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключена случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел. Сегодня будьте предельно осторожны в отношениях с партнерами. Лучше не проявляйте излишних амбиций, и ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия.

Дева

Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Чтобы избежать ошибок, рекомендуются осторожность, рассудительность, воздержание. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний. Вероятно, вечером домашние хлопоты отнимут все ваше время.

Весы

Сегодня возможны ошибки, просчеты, недоразумения, всевозможные конфликты в общении с окружающими, несогласие по любому поводу. Однако до серьезных ссор дойти не должно. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Берегите силы.

Скорпион

Рекомендуется проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния: новое знакомство может сыграть в вашей жизни отрицательную роль. Используйте обаяние в своих интересах, это поможет вам привлечь на свою сторону новых союзников.

Стрелец

Девиз дня – трудолюбие, упорство в достижении цели. Возможно покровительство влиятельного лица, которое позволит создать стартовую площадку для финансового взлета. Вечер посвятите укреплению собственного здоровья.

Козерог

Это день испытаний и проверки на стойкость характера. Победителям звезды обещают продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие – попытайтесь простить обиды.

Водолей

Этот день обещает быть удачным. Он отмечен возрастающим потенциалом. В результате повысится работоспособность и возрастет личное обаяние Водолев, сила убеждения. Поэтому появятся возможности для достижения намеченных целей. Люди творческие смогут реализовать свои планы. Любовные отношения окажутся источником вдохновения и повышения жизненных сил.

Рыбы

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хороший день для прогулок. Активность в коммерческой деятельности повлечет за собой финансовые потери. Сны следует истолковывать наоборот.