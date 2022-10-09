Гороскоп на воскресенье 9 октября для всех знаков Зодиака

Овен
Займитесь творчеством, сможете создать что-то очень интересное!
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец
Сегодня вы должны отложить работу и уделить внимание человеку, который нуждается в вашей помощи.
Близнецы
Ваше бездумное поведение может привести к безумным поступкам.
Рак
В этот день вы ощутите влюбленность, покажите ее человеку, который вызвал это светлое чувства.
Лев
Прислушивайтесь к себе, все правильные ответы уже найдены.
Дева
Если вы почувствуете себя усталым, позвоните близкому другу, пригласите на встречу.
Весы
Если вы, наконец, созрели и готовы начать семейную жизнь, не оттягивайте принятие решения.
Скорпион
Целый день в душе у вас будет сиять солнце, не давайте никому испортить ваше хорошее настроение.
Стрелец
Любую незначительную глупость вам сегодня простят, кого-то она даже умилит.
Козерог
День будет спокойным, а новые знакомства принесут вам позитивные эмоции и, возможно, перспективы.
Водолей
Попробуйте еще раз постучать в те двери, где вам раньше не открывали.
Рыбы
Вы с легкостью радуетесь мелочам и это прекрасный момент.