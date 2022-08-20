Готовьтесь к худшему: жизнь двух знаков Зодиака в корне поменяется с начала сентября

Их ожидают неприятные сюрпризы, в том числе и от близких людей.

Астрологи предрекли несчастья двум знакам Зодиака. Кто они и к чему им нужно готовиться.

Об это м пишет УНИАН.

Близнецы

Этих людей ждут крупные перемены уже в начале осени. Однако начнутся они с существенных профессиональных трудностей. Речь идет об увольнении или грандиозном провале какого-то проекта. К сожалению, в большинстве случаев решить проблемы без ущерба будет практически невозможно.

Астрологи отмечают, что потеря работы повлечет за собой финансовые проблемы — вы едва не будете сводить концы с концами.

Рыбы

Рыбы будут скандалить со своими супругами. Причины ссор могут быть самыми разными. Несмотря на то, что ранее они казались идеальной парой со своими спутниками, сейчас в жизни уроженцев этого знака наступает непростой период.

У некоторых может дойти даже до развода. Эксперты рекомендуют стараться не принимать поспешных решений, и руководствоваться не эмоциями, а трезвыми мыслями.