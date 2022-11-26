Хронологический возраст человека отличается от биологического — исследование

Хотя многие вещи могут повлиять на продолжительность нашей жизни, ученые до сих пор не понимают глубинных процессов, которые вызывают старение. По словам ученых, люди измеряют возраст, подсчитывая, сколько лет они живут, но человеческие клетки не знают хронологического времени.

Новое исследование было опубликовано в рецензируемом журнале PLOS Computational Biology.

Ученые стремились создать методы измерения «биологического возраста» клеток человека, который может сильно отличаться от хронологического возраста человека. Эти методы позволят людям отслеживать свой биологический возраст и, в свою очередь, жить дольше и улучшать качество своей жизни. Кроме того, лекарства могут быть разработаны для лечения самого старения. Создание таких биомаркеров старения может полностью изменить практику медицины.

Однако, поскольку ученые до сих пор не знают, что вызывает старение, они не могут измерить биологический возраст и создать для него точный тест. Чтобы обнаружить причину старения, ученым потребуется наблюдать за биомаркерами на протяжении всей жизни пациента, но это нецелесообразно, учитывая ожидаемую продолжительность жизни человека.

Чтобы понять компоненты старения, команда под руководством доктора Николаса Страуструпа, руководителя группы исследовательской программы CRG по системной биологии, решали использовать лабораторные животные, известные как нематода C.elegans. Эти черви живут всего две недели, что значительно упрощает сбор данных о поведении и продолжительности жизни.

Ученые разработали автоматизированную платформу визуализации под названием «Машина продолжительности жизни». Это устройство может следить за жизнью и смертью десятков тысяч нематод одновременно. Черви живут в чашке Петри и находятся под наблюдением сканера на протяжении всей своей жизни. Устройство собирает данные, делая изображения червей один раз в час в течение нескольких месяцев.

Команда обнаружила два частично независимых процесса старения, которые происходят у нематод одновременно. Оба процесса идут по разным траекториям, но все же коррелируют друг с другом. Это означает, что у нематод, у которых VMC происходил медленнее, время гибели также росло, и наоборот.

«Мы обнаружили, что люди, которые дольше остаются энергичными, впоследствии имеют более короткую оставшуюся продолжительность жизни — закономерность, которая сохраняется даже после того, как энергичное движение и продолжительность жизни изменяются в результате нескольких различных мутаций и вмешательств в процесс старения», — пишет Страуструп.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, как побороть преждевременное старение. Исследование открывает путь к новым стратегиям, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни.