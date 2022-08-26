Худшие водители по знаку Зодиака: с кем не стоит садиться в авто

Зажигательные Козероги уверены в том, что они хорошие водители, но едущие с ними пассажиры – точно так не считают. Они любят скорую езду, которая часто приводит к авариям. А еще Козероги очень раздражаются, когда им обращают внимание или просят сбавить скорость.

Близнецы

Близнецы очень медленные, поэтому если вам нужно куда-то вовремя добраться – забудьте об этом. Даже, несмотря на водительский стаж, они все равно боятся дороги и ведут себя за рулем неуверенно. Зачастую они не обращают внимания на дорожные знаки.

Девы

Девы очень самоуверены в себе, поэтому управляют разговаривая по телефону, а женщины вообще могут одной рукой сидеть в телефоне, а другой ехать, поэтому пассажиры чувствуют себя с такими водителями некомфортно и даже робко.