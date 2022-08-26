Худшие водители по знаку Зодиака: с кем не стоит садиться в авто

О собственном автомобиле мечтают все, но не все становятся хорошими водителями. Астролог рассказал, что есть три знака Зодиака, которым трудно научиться ездить – это Козероги, Близнецы и Девы.
Астрологи говорят, что с этими представителями знака Зодиака не стоит садиться за руль, ведь дорога будет не слишком сладкой.
Об этом пишет 24 канал.
Козероги
Зажигательные Козероги уверены в том, что они хорошие водители, но едущие с ними пассажиры – точно так не считают. Они любят скорую езду, которая часто приводит к авариям. А еще Козероги очень раздражаются, когда им обращают внимание или просят сбавить скорость.
Близнецы
Близнецы очень медленные, поэтому если вам нужно куда-то вовремя добраться – забудьте об этом. Даже, несмотря на водительский стаж, они все равно боятся дороги и ведут себя за рулем неуверенно. Зачастую они не обращают внимания на дорожные знаки.
Девы
Девы очень самоуверены в себе, поэтому управляют разговаривая по телефону, а женщины вообще могут одной рукой сидеть в телефоне, а другой ехать, поэтому пассажиры чувствуют себя с такими водителями некомфортно и даже робко.
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Автор материала:
Тали Малкина