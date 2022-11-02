Имбирь эффективно снижает уровень сахара в крови — ученые

Исследования дают убедительные подтверждения пользы этой специи для контроля уровня сахара в крови. Имбирь также является действенной профилактикой диабета.

Ученые считают имбирь одним из самых полезных продуктов для поддержания нормального уровня сахара в крови и профилактики диабета. Исследования доказали способность этого растения снижать уровень сахара быстро и безопасно.

Об этом пишет European Journal of Pharmacology (Европейский журнал фармакологии).

Проводившие исследования ученые обнаружили, что экстракты имбиря способны снизить уровень глюкозы в крови на впечатляющие 35 процентов. Специалисты пришли к выводу, что этот эффект имбирных экстрактов объясняется их взаимодействием с рецепторами серотонина, которые начинают более интенсивно влиять на секрецию инсулина.

Данные других исследований также подтверждают способность имбиря влиять на уровень глюкозы в крови. Иранский журнал фармацевтических исследований (Iranian Journal of Pharmaceutical Research) проинформировал ранее об эксперименте, участники которого (пациенты с диабетом 2 типа) получали добавку имбиря или плацебо. После 12 недель приема исследователи пришли к выводу, что благодаря употреблению имбиря у пациентов с диабетом улучшились показатели уровня сахара в крови натощак, а также уровень гемоглобина A1c.

Ученые отдельно отмечают, что имбирь может быть полезен диабетикам 2 типа также как продукт с очень низким гликемическим индексом (ГИ). Продукты с низким ГИ расщепляются медленно, тем самым способствуя плавному выделению сахара в кровь.

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