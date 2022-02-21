Исследование: 60 процентов израильтян скрывают свою религию во время поездок за границу

Большинство израильтян боятся антисемитизма и скрывают свою религию при поездках за границу, а также считают, что Израиль не делает достаточно для борьбы с антисемитизмом в Интернете, показало исследование, проведенное Фондом семьи Рудерман.
Результаты исследования были представлены в понедельник в Кнессете в лобби по связям между Израилем и американским еврейством.
Согласно опросу, 62 процента израильтян считают, что их страна должна принимать меры в связи с антисемитскими инцидентами по всему миру, включая отправку спасательных команд, когда это необходимо. Около 38% считают, что государство не в состоянии адекватно бороться с антисемитизмом в Интернете. В то же время, только 5% считают, что международное сообщество делает достаточно для искоренения антисемитизма.
Семьдесят три процента израильтян в значительной степени идентифицируют себя с другими евреями во всем мире в случае антисемитского инцидента, и только 1% респондентов заявили, что не идентифицируют себя вообще.
Исследование также показало, что 28% израильтян в возрасте 18-29 лет «очень обеспокоены» своей безопасностью за границей — это мнение разделяют 16% израильтян в возрасте 60 лет и старше. Двадцать один процент представителей первой возрастной группы также сообщили, что они или их знакомые подвергались антисемитским инцидентам, по сравнению с 8% среди представителей второй группы.
Курсор ранее писал, что в Торонто развесили гигантские билборды в рамках кампании против антисемитизма. Важная кампания в Торонто направлена на борьбу с антисемитскими преступлениями в Канаде, которые выросли на 18,3% по сравнению с 2019 годом.
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