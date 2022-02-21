Исследование: 60 процентов израильтян скрывают свою религию во время поездок за границу

Опрос, проведенный Фондом семьи Рудерман, показал, что больше половины израильтян считают, что государство должно принимать более решительные меры против антисемитских инцидентов по всему миру.

Большинство израильтян боятся антисемитизма и скрывают свою религию при поездках за границу, а также считают, что Израиль не делает достаточно для борьбы с антисемитизмом в Интернете, показало исследование, проведенное Фондом семьи Рудерман.

Результаты исследования были представлены в понедельник в Кнессете в лобби по связям между Израилем и американским еврейством.

Согласно опросу, 62 процента израильтян считают, что их страна должна принимать меры в связи с антисемитскими инцидентами по всему миру, включая отправку спасательных команд, когда это необходимо. Около 38% считают, что государство не в состоянии адекватно бороться с антисемитизмом в Интернете. В то же время, только 5% считают, что международное сообщество делает достаточно для искоренения антисемитизма.

Семьдесят три процента израильтян в значительной степени идентифицируют себя с другими евреями во всем мире в случае антисемитского инцидента, и только 1% респондентов заявили, что не идентифицируют себя вообще.

Исследование также показало, что 28% израильтян в возрасте 18-29 лет «очень обеспокоены» своей безопасностью за границей — это мнение разделяют 16% израильтян в возрасте 60 лет и старше. Двадцать один процент представителей первой возрастной группы также сообщили, что они или их знакомые подвергались антисемитским инцидентам, по сравнению с 8% среди представителей второй группы.

Курсор ранее писал, что в Торонто развесили гигантские билборды в рамках кампании против антисемитизма. Важная кампания в Торонто направлена на борьбу с антисемитскими преступлениями в Канаде, которые выросли на 18,3% по сравнению с 2019 годом.

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