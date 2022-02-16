Немецкий медиа-гигант DW уволил еще двух палестинских сотрудников за антисемитизм

Государственная телекомпания Deutsche Welle уволила Захи Алави и Ясира Абу Муайлека за их посты в социальных сетях в 2014 году, где они критиковали Израиль.

Еще два палестинских журналиста были уволены с немецкой международной телекомпании Deutsche Welle (DW) за предполагаемые антисемитские комментарии, сделанные около семи лет назад.

Увольнения во вторник произошли спустя неделю после увольнения пяти арабских сотрудников.

Согласно сообщениям немецких СМИ, Захи Алави и Ясира Абу Муайлека уволили после того, как в их социальных сетях нашли сообщения 2014 года, которые посчитали антисемитскими. Эти посты осуждали израильское наступление на Газу в 2014 году.

«То, что террористическое государство Израиль делает с палестинцами, — это повторение Холокоста», — написал уже уволенный Алави на своей странице в Facebook в июле 2014 года.

Как ранее писал Курсор, в Deutsche Welle уволили пятерых сотрудников после расследования об антисемитизме на рабочем месте.

Как ранее писал Курсор, родной город Байдена разрисовали свастиками.

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