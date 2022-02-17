В Торонто развесили гигантские билборды в рамках кампании против антисемитизма

Важная кампания в Торонто направлена на борьбу с антисемитскими преступлениями в Канаде, которые выросли на 18,3% по сравнению с 2019 годом.

«Прошло всего 75 лет после газовых камер. Так что нет, рекламный щит, осуждающий фанатизм против евреев, — это не чрезмерная реакция» — это одно из сообщений, которое жители Торонто увидят висящими на оживленных автострадах и улицах с 28 февраля по 27 марта этого года в рамках антисемитской рекламной кампании.

JewBelong, некоммерческая организация, занимающаяся борьбой с антисемитизмом, в партнерстве с канадским отделением произраильской организации StandWithUs провела рекламную кампанию в Торонто, чтобы повысить осведомленность о росте антисемитских инцидентов в Канаде и во всем мире.

Фирменные розовые рекламные щиты JewBelong со смелыми лозунгами обязательно привлекут внимание водителей и призваны информировать широкую общественность о борьбе с антисемитизмом.

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«Антисемитизм стал терпимым и нормальным в слишком многих кругах как в США, так и в Канаде». — говорит соучредитель JewBelong Арчи Готтесман. — Ненависть к евреям, за которой следует оглушительное молчание якобы хороших людей, должна вызывать отвращение у любого, кто выступает за справедливость. Время, когда еврейский народ молчал в надежде, что ненависть исчезнет, ​​давно прошло».

Розовые рекламные щиты JewBelong уже появились в таких городах США, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Бостон и Орландо.

Как ранее передавал Курсор, в Deutsche Welle уволили пятерых сотрудников после расследования об антисемитизме на рабочем месте.

Также Курсор писал, что родной город Байдена разрисовали свастиками.

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