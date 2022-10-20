Исследование: люди, которые спят меньше пяти часов, чаще страдают от хронических заболеваний

Ученые выяснили, что люди старше 50 лет, которые спят меньше пяти часов ночью, имеют больший риск развития многих хронических заболеваний. Проблемы появляются по мере старения.
Об этом пишет CNN.
В исследовании приняла участие группа из почти 8 тысяч госслужащих Великобритании, у которых не было хронических заболеваний в возрасте 50 лет. Ученые попросили участников сообщить, сколько они спали во время эксперимента.
В результате удалось выяснить, что люди в возрасте от 50 лет, которые спали пять или менее часов в сутки, подвергались риску развития множественных хронических заболеваний на 30% чаще, чем те, кто спал не менее семи часов в сутки. При этом в 60 лет риск увеличился на 32%, а в 70 лет — на 40%.
Среди заболеваний указаны сахарный диабет, рак, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, заболевание печени, депрессия, деменция, психические расстройства, болезнь Паркинсона и артрит.
Кроме того, еще одно исследование показало, что взрослые люди, которые не высыпаются, имеют больше шансов на развитие хронических заболеваний, в том числе ожирение и высокое кровяное давление.
В то же время проблем со здоровьем у тех, кто спал больше девяти часов, преимущественно не выявили, но таких участников было слишком мало.
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