Исследование показало низкую питательную ценность вегетарианского мяса

В то же время существует множество проблем, связанных с пищевой ценностью этих продуктов. Исследование Chalmers показывает, что многие заменители мяса, продаваемые в Швеции, содержат большое количество железа, но в форме, которая не может усваиваться организмом.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Диета, в основном состоящая из продуктов растительного происхождения, таких как корнеплод, бобовые, фрукты и овощи, как правило, связана с пользой для здоровья, такой как снижение риска возрастного диабета и сердечно- сосудистых заболеваний, как это было установлено ране в нескольких крупных исследованиях. Но гораздо меньше исследований того, как на здоровье людей влияет употребление в пищу продуктов, основанных на так называемых текстурированных растительных белках .

В новом исследовании, проведенном Chalmers, исследовательская группа из отдела пищевых продуктов и диетологии проанализировала 44 различных заменителя мяса, продаваемых в Швеции. Продукты в основном производятся из соевого и горохового белка, но также включают ферментированный соевый продукт темпе и микопротеины, то есть белки грибов.

«Среди этих продуктов мы увидели большие различия в питательной ценности и в том, насколько устойчивыми они могут быть с точки зрения здоровья. В целом предполагаемое поглощение железа и цинка из продуктов было чрезвычайно низким. Это связано с тем, что эти заменители мяса содержали высокие уровни фитатов, антинутриентов, которые препятствуют усвоению минералов в организме», — говорит Сесилия Майер Лабба, ведущий автор исследования, недавно защитившая диссертацию о пищевых ограничениях перехода с животного белка на растительный белок.

«И железо, и цинк также накапливаются при экстракции белка. Вот почему среди ингредиентов продукта указаны высокие уровни, но минералы связаны с фитатами и не могут усваиваться и использоваться организмом», — говорит Сесилия Майер Лабба.

Дефицит железа у женщин является широко распространенной глобальной проблемой. В Европе им страдают 10-32% женщин детородного возраста и почти каждая третья девочка-подросток в средней школе Швеции.

Большинство существующих на рынке белковых продуктов растительного происхождения основаны на белке, извлеченном из культивируемых растений, таких как соевые бобы, и отделенных от других компонентов растения. Затем белок подвергается высокому давлению и температуре, которые реструктурируют белки, известные как текстурирование, так что можно получить более мясистый и жевательный продукт в сочетании с другими ингредиентами.

Исследование показывает, что питательная ценность заменителей мяса, доступных сегодня, часто недостаточна в зависимости от выбора сырья и условий обработки, а также добавок. Блюдо, содержащее 150 граммов заменителей мяса, обеспечивает до 60% максимально рекомендуемой суточной нормы потребления соли.

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