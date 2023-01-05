Исследователи назвали напитки, которые приводят к облысению у мужчин

Китайские эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, употребление каких напитков в большом количестве может повысить риск облысения у мужчин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые из Университета Цинхуа пригласили для участия в эксперименте 1951 мужчину в возрасте от 18 до 45 лет из 31 китайской провинции. Добровольцы заполнили анкеты, в которых рассказали о своем питании, физическом и психическом здоровья.

Результаты эксперимента показали, что существует связь между высоким потреблением сахаросодержащих напитков и выпадением волос по мужскому типу (андрогенной алопецией). Еще сильнее, чем сладкие напитки, риск облысения повышало посттравматическое стрессовое расстройство.

Авторы работы предположили, что чрезмерное потребление сахара может активировать метаболические пути, уменьшающие количество глюкозы, доступной для клеток эпидермиса внешней оболочки волосяных фолликулов. Это ухудшает питание фолликула, что и приводит к выпадению волос.

Однако исследователи заявили, что им нужно больше времени и больше исследований, чтобы детальнее разобраться в этой взаимосвязи.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что злоупотребление сладкими напитками сокращает продолжительность жизни.

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