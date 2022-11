Какой напиток помогает избавиться от лишнего веса

Диетолог Кортни Д’Анджело заявила, что протеиновый коктейль или смузи является лучшим напитком для сжигания жира на животе. Об этом пишет Eat This, Not That!.

По ее словам, люди во время диеты часто заблуждаются, акцентируя на еде и забывая о напитках.

Поэтому специалист предостерегает от употребления газировки, которая содержат много добавленного сахара и наоборот приводит к увеличению веса.

«Одним из лучших для похудения в области поясницы назван напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи», — отметила диетолог.

Д’Анджело говорит, что белок важен для потери висцерального жира. Кроме того, протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать голод.

Также белок улучшает метаболизм, так как увеличивает мышечную массу.

«Наши мышцы метаболически активны. Чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ, что приводит к потере большего количества жира по всему телу и в области живота», — заключила специалист.

«Курсор» сообщал, что употребление кофе продлевает жизнь, но есть нюанс.