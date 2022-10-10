Исследователи рассказали, как флирт влияет на человека

Флирт можно использовать для достижения любых целей в личном и дружеском общении, на работе и в повседневной жизни.

Мужчины и женщины часто при общении используют флирт, чтобы проявить свою заинтересованность. Он добавляет интриги и уверенности. Ученые в ходе исследования выяснили, как эта манера поведения отражается на настроении.

Об этом сообщает Estet-portal.

Исследователи рассказали, что флирт положительно сказывается на эмоциональном состоянии человека. С помощью флирта можно укрепить отношения даже в рабочем коллективе, в таком случае он не носит сексуального подтекста.

Ученые отметили, когда человек флиртует, его мозг вырабатывает эндорфины, которые уменьшают боль и делают его счастливее. Процесс флирта позволяет получить удовольствие от общения, поскольку ненароком сказанная похвала может быть встречена улыбкой или ответным комплиментом. А если парню или девушке удается нормально с кем-то поговорить, то самооценка собеседников поднимается.

«Курсор» писал ранее, что международная группа ученых составила математическую модель сплетен и пришла к выводу, что они не только вредят человеческим отношениям.

Еще мы писали, что британские исследователи установили, что женщина в среднем способна хранить чужие тайны в течение 47 часов 15 минут. Чаще всего чужие секреты рассказывают бойфрендам, мужьям, лучшим подругам или матерям.