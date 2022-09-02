Ученые выясили, что женщины неспособны хранить тайны дольше 48 часов

Чаще всего девушки нарушают молчание при личном общении, при телефонном разговоре или с помощью SMS.

Британские исследователи установили, что женщина в среднем способна хранить чужие тайны в течении 47 часов 15 минут.

Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

К таким выводам ученые пришли, опросив 3000 жительниц Соединенного королевства в возрасте от 18 до 65 лет.

Чаще всего чужие секреты рассказывают бойфрендам, мужьям, лучшим подругам или матерям. При этом девять из десяти опрошенных считают себя абсолютно надежными хранителями секретов, потому что рассказывают их людям из «другой социальной группы».

Основными причинами, по которым женщины не могут хранить секреты, они называют «непреодолимое желание проговориться» (оно возникало у 30 процентов опрошенных) и желание «сбросить» чужую тайну как тяжелую ношу.

Раскрыв чужие секреты, раскаиваются примерно две трети женщин. А 27 процентов опрошенных признались, что уже на следующий день забывают о том, что нарушили обещание молчать.

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