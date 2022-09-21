Источник магния и кальция: названы самые полезные виды сыров

Какие сыры самые полезные?
Сыр Чеддер не нуждается в представлении. Это один из самых популярных сыров в мире, обладающий характерным слегка кисловатым ароматом. Это ценный источник магния и кальция, поэтому он укрепляет зубы и кости.
Сыр фета — это греческий деликатес, который традиционно готовят из пастеризованного овечьего молока или смеси овечьего и козьего молока. Имеет солоноватый, слегка кисловатый вкус и характерную твердую консистенцию. Фета является ценным источником витамина B12, а также содержит железо и пробиотики, благодаря которым регулирует правильное функционирование кишечника. Только надо помнить, что фета довольно калорийна, в 100 г примерно 260 ккал.
Пармезан — сыр из непастеризованного коровьего молока. Поэтому теоретически беременным женщинам следует его избегать, но оказывается, что характерный способ производства этого вида сыра означает, что беременные женщины также могут его употреблять. Сыр пармезан является источником белка и кальция, а также витаминов А, В2, В6, В12, Е и D.
Маскарпоне содержит кальций, натрий, фосфор, калий, магний, цинк и множество витаминов. Маскарпоне не следует использовать слишком часто, так как этот вид сыра очень калорийный. 100 г – это целых 436 ккал!
Халлуми — белый эластичный сыр с Кипра. Изготавливается из овечьего молока или смеси коровьего, овечьего и козьего молока. Сыр халлуми является источником фосфора, магния, калия и кальция. 100 г продукта покрывают суточную потребность взрослого человека в этом элементе.
Рикотта производится из сыворотки и молока коровы, овцы или козы. Сыр содержит в основном кислоты омега-3 и омега-6, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы и регулирующие артериальное давление. Этот вид сыра особенно рекомендуется людям, борющимся с дефицитом кальция, фосфора и селена. Рикотта также содержит много витаминов группы В. Что важно – рикотта низкокалорийна!
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