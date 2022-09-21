Источник магния и кальция: названы самые полезные виды сыров

Сыр фета — это греческий деликатес, который традиционно готовят из пастеризованного овечьего молока или смеси овечьего и козьего молока. Имеет солоноватый, слегка кисловатый вкус и характерную твердую консистенцию. Фета является ценным источником витамина B12, а также содержит железо и пробиотики, благодаря которым регулирует правильное функционирование кишечника. Только надо помнить, что фета довольно калорийна, в 100 г примерно 260 ккал.

Пармезан — сыр из непастеризованного коровьего молока. Поэтому теоретически беременным женщинам следует его избегать, но оказывается, что характерный способ производства этого вида сыра означает, что беременные женщины также могут его употреблять. Сыр пармезан является источником белка и кальция, а также витаминов А, В2, В6, В12, Е и D.

Маскарпоне содержит кальций, натрий, фосфор, калий, магний, цинк и множество витаминов. Маскарпоне не следует использовать слишком часто, так как этот вид сыра очень калорийный. 100 г – это целых 436 ккал!