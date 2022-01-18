Израильская полиция утверждает, что следила за гражданами только по решению суда

Недавно стало известно о том, что правоохранительные органы следили за некоторыми гражданами Израиля. Полиция подчеркивает, что делала это законно, только в рамках санкционированных судом операций.

Недавно стало известно о том, что израильская полиция применяла шпионское ПО для слежками за некоторыми гражданами Израиля. Однако в полиции заявили, что подобные методы применяются исключительно законным путем и по решению суда.

Об этом сообщает новостное издание «Israelinfo» ссылаясь на расследование, проведенное журналистами израильской газеты «Калькалист».

Согласно источнику, были зафиксированы многие случаи, когда полиция использовала шпионское ПО фирмы NSO для расследования уголовных дел, а также для слежки за политическими активистами. В частности, из движения «Черные флаги».

Сообщается, что скандальная программа Pegasus была внедрена не только в телефоны подозреваемых в преступлениях, но и в телефоны их окружения.

Через несколько часов министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сообщил, что ему «не нравится прослушивание сотовых телефонов граждан». В студии Ynet он сказал, что это можно делать только по решению суда, и он собирается разобраться в обвинениях.

В полиции отрицают обвинения в несанкционированном использовании шпионского ПО: «Мы хотели бы заявить о недостоверности таких публикаций, нет никаких оснований для утверждений, которые были в статье. Вся деятельность израильской полиции в этой области осуществляется в соответствии с законом».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в 2021 году 30 процентов всех антисемитских инцидентов в мире произошли в США.

Совместный отчет Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства показывает, что треть всех антисемитских инцидентов во всем мире в 2021 году произошли в США.

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