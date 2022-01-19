Полиция арестовала 27 палестинцев во время сноса здания в районе Шейх-Джарах

Ранним утром в среду полиция пришла в квартал Шейх-Джарах для сноса дома семьи Салхия, который был признан судом незаконной постройкой. Местные власти экспроприировали землю под несколькими домами с целью строительства школы специального образования.

Рано утром в среду израильская полиция дала приказ о сносе здания в Восточном Иерусалиме, районе Шейх-Джарра, что предотвратило двухдневную борьбу за семейный дом между местными жителями и муниципалитетом Иерусалима.

Об этом сообщается в издании «Israelinfo».

Сообщается, что два дня назад, во время эвакуации, глава семьи Махмуд Салхия забрался на крышу дома, рядом поставил газовые баллоны и облил себя бензином, угрожая чиркнуть спичкой. Сегодня ночью он также забаррикадировался в своем доме, но его извлекли из здания и арестовали.

Кроме того, известно, что в ходе инцидента было арестовано более двух десятков палестинцев, которые собрались на улице, чтобы протестовать против сноса здания. Для этого полицейские оцепили весь район. Часть протестующих была разогнана при помощи светошумовых гранат.

В итоге здание было снесено.

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