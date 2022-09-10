Израильский медицинский стартап разработал инструмент отслеживания уровня холестерина

В области медтехнологий наблюдается растущая тенденция, направленная на упрощение процесса отслеживания всех липких веществ в вашем теле, которые могут проявлять ранние признаки проблем со здоровьем.

Hello Heart, израильская компания, занимающаяся медицинскими технологиями, разработала новейший инструмент для отслеживания уровня холестерина: приложение My Cholesterol, расширение собственного приложения компании, которое позволяет пользователям легко отслеживать и понимать свой уровень холестерина и предоставляет персонализированную информацию на основе по опубликованным рецензируемым рекомендациям.

Высокий уровень холестерина очень распространен среди пожилых людей в США, часто появляясь у людей старше 41 года. Однако из-за отсутствия узнаваемых симптомов может быть трудно определить, высок ли уровень холестерина. Hello Heart стремится решить эту проблему, предлагая любителям жирной пищи более простой и удобный способ следить за своим здоровьем.

Новый продукт позволяет пользователям импортировать свои уровни холестерина из кабинета врача, поликлиники или иным образом. Он также напоминает им, когда нужно пройти тестирование, и позволяет легко записаться в близлежащие клиники. С помощью геймифицированного метода представления пользователи наконец-то могут насладиться процессом отслеживания тенденций своего уровня холестерина с течением времени, наряду с персонализированными объяснениями своих липидных панелей.

«Мы очень рады запустить первое цифровое лекарство от холестерина, позволяющее более 60% американцев, борющихся со здоровьем сердца, лучше контролировать себя благодаря всестороннему просмотру своих показаний, а также персонализированным тенденциям и идеям», — сказал Мааян Коэн, соучредитель и генеральный директор Hello Heart.

«Сегодня пациенты могут получать статистику и цифры о своем здоровье от своего поставщика услуг, но у них не всегда могут быть нужные инструменты для понимания результатов или принятия мер. Предоставление легкодоступных данных и информации через My Cholesterol может помочь людям понять, как их поведение влияет на здоровье их сердца, и дать им возможность принять меры для улучшения», — добавил он.

Hello Heart также подчеркнула важность осведомленности женщин о сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку сердечные приступы приводят к более высокому уровню смертности среди женщин. Что касается холестерина, женщины и мужчины имеют разные «нормальные диапазоны» для нескольких показаний, особенно для липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Ссылаясь на важность признания врожденных различий между сердечно- сосудистыми заболеваниями у женщин и мужчин, новая функция Hello Heart по холестерину обеспечивает персонализированный просмотр показаний с учетом пола при рождении.

Ранее Курсор писал, что известный врач рассказал, какое питание продлевает жизнь: всего два правила. Весь секрет в том, что калорийность блюд должна пропорционально соответствовать затраченной энергии.

Курсор также сообщал, что диетологи назвали консервы, которые мешают похудеть.

Напомним, что диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.