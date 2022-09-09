Известный врач рассказал, какое питание продлевает жизнь: всего два правила

Диетолог и эксперт по питанию раскрыл два главных секрета долголетия, это касается правильного питания.

Виктор Тутельян отмечает, что важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон, отметил он. Будете получать меньше — будете худеть, истощаться, а если больше — будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, пояснил эксперт.

Кроме того, потребляемая организмом пища должна быть полноценной и содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты, добавил он.

Врач также акцентировал на том, что с возрастом нужно постепенно менять рацион, делать его более легко усвояемым, но при этом питание должно оставаться полноценным, советует диетолог. Отдавайте предпочтение овощам, нежирному мясу, рыбе, яйцам, фруктам. Старайтесь отказаться от фаст-фуда и магазинных сладостей, исключите алкоголь и сладкие газированные напитки.

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