Израильтянам в сентябре досрочно выплатят социальные пособия

Служба национального страхования досрочно выплатит пособия по инвалидности и другие социальные пособия через 11 дней.

Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») объявила о досрочной выплате социальных пособий для граждан в этом месяце, в канун праздников.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Досрочно будут выплачены пособия по инвалидности, по старости, по смерти кормильца, пособие на ребенка-инвалида, а также пособие на особые услуги для тяжелых инвалидов, по мобильности, для пострадавших на работе, алименты, пособия по реабилитации, по уходу и пособие для узников Сиона.

В службе национального страхования уточнили, что выплата средств будет произведена в среду, 21 сентября.

«Курсор» писал ранее, что благодаря разработанной программе минсоцобеспечения и минобразования многие пенсионеры смогут не только поправить свое материальное положение, но и почувствовать себя социально активными и нужными обществу. Тысячи пожилых граждан вернутся в ближайшее время в школы.

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