Известный тренер назвал популярный метод похудения, который только вредит

Полное исключение углеводов из рациона — один из наиболее популярных методов сброса веса во всем мире. Однако он очень вредит здоровью и, в итоге, приводит к еще большему набору веса.

Популярный тренер и фитнес-эксперт Мэтт Ходжес рассказал, почему углеводы не являются врагом фигуры и призвал ни в коем случае их не исключать.

Об этом он сказал изданию Express.

Так называемая кето-диета, предусматривающая потребление менее 50 граммов углеводов в день, очень опасна. И для фигуры в том числе. ведь организм начнет накапливать запасы, как только вы вернетесь к обычному рациону. По словам эксперта Мэтта, это плохая методика еще и потому, что углеводы являются важными макроэлементами и соответствуют здоровой сбалансированной диете вместе с белками и жирами.

Он также отметил, что углеводы бывают разными и это нужно учитывать. Лучше выбирать те, которые надолго вас насытят и зарядят энергией. Такие углеводы не «наградят» вас лишним килограммами — это крупы, овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб и многое другое. А вот «быстрые углеводы», например, сладости, очень калорийны и через несколько часов вы снова проголодаетесь.

Мэтт также отметил, что уменьшение количества углеводов в вашей пище — это просто еще один способ уменьшить общее количество калорий, что приравнивается к потере веса или жира. И уменьшать эту «дозу» стоит именно за счет вредных продуктов, которые не несут пользы вашему организму.

Ранее «Курсор» сообщал, что эксперты назвали лучшую в мире диету.